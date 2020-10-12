Известно, когда произойдет запуск российско-европейской миссии на Марс

ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Стали известны дата и время запуска в 2022 году ракеты-носителя "Протон-М", которая отправит к планете Марс российско-европейскую миссию ExoMars, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Согласно информации на сайте ЕКА, запуск состоится в 17.10 мск (18.10 по Тбилиси) 20 сентября 2022 года. Если возникнет необходимость, то он может быть проведен и в другую дату до завершения так называемого "пускового окна" (наиболее благоприятного по баллистическим условиям срока полета) 1 октября 2022 года.

Что касается посадки спускаемого аппарата на Марс, то она планируется через девять месяцев - 10 июня 2023 года в 18.32 мск.

Дело в том, что весной Роскосмос и ЕКА заявляли о переносе запуска станции с 2020 на 2022 год для добавочных испытаний с доработанным оборудованием и финальной версией программного обеспечения. При этом, дополнительные проблемы для дальнейших работ вызвало распространение коронавируса.

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Как отмечают в Европейском космическом агентстве, запуск планируется провести посредством ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

Планируется, что на "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Подчеркивается, что оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Миссия, как и у предшественника ExoMars-2016, направлена на поиск следов текущей или прежней жизни на Красной планете.

Четыре года назад, а именно в марте 2016 года, к "красной планете" была отправлена станция ExoMars-2016. Она состояла из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.