Эпидемиолог развеял "самые смешные мифы" про "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью РИА Новости, какой из мифов о вакцине "Спутник V" считает самым смешным.

"Дорогой Эммануэль..."– разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о войне вакцин>>

"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", – сказал он.

Гинцбург напомнил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку предложил "отдать долг" и повысить эффективность препарата AstraZeneca с помощью компонента российской вакцины.

В конце прошлого года Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о взаимодействии. Он предполагает сотрудничество в клинических испытаниях комбинированного применения "Спутника V" и вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Позже Дмитриев говорил, что комбинация с одним из компонентов "Спутника V" помогает повысить эффективность вакцины AstraZeneca. Кроме того, он отмечал открытость России к партнерству со всеми другими производителями, эффективность вакцин которых ниже 90%.

Гинцбург также подчеркнул, что "Спутник V" не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность.

"Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на нее в принципе можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала", – сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли вакцина влиять на геном человека.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в настоящее время акушеры-гинекологи рекомендуют пройти вакцинацию женщинам, планирующим беременность, поскольку на поздних сроках беременности, в третьем триместре, пациентки часто тяжело заболевают.

"Спутник V" – первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале