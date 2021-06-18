Главный экспонат: Алиса Вокс потребовала у Шнурова зарплату за хиты

Экс-участница "Ленинграда" хочет подать в суд на фронтмена группы и заявляет, что бывший начальник не оценил ее

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Певица Алиса Вокс, чей голос запомнили из-за популярного хита "Экспонат2, подала в суд на Сергея Шнурова: звезда требует у артиста вознаграждение за песни.

33-летняя исполнительница пришла в группу "Ленинград" в 2012 году и начала выступать с другой певицей - Юлей Коган, которая вскоре ушла. После этого Вокс спела множество пробивных песен, но больше всего фанаты полюбили "Экспонат". А в 2016 году Алиса резко покинула коллектив и начала сольную карьеру.

Спустя годы Вокс решила судиться с Шнуровым за свои хиты: певица пришла к юристам, которые составили претензию относительно 39 песен. Солистка заявила, что является соавтором каждой композиции.

Как сообщает "Канал 78", адвокат Алисы заявил, что пока не обращался в суд и находится на стадии переговоров с представителями Шнурова.

По некоторым подсчетам, Вокс должна получить 20 миллионов российских рублей, но Шнуров пока никак не комментирует высказывания бывшей коллеги. К тому же, певец расстался с солисткой не на позитивной ноте и в беседе с журналистами заявил, что не умеет сотрудничать с "богинями".

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