"Я - баба Гуфа": Айза Долматова сошлась с экс-возлюбленным

Блогер рассказала о своем новом мужчине и шокировала всех поклонников: 36-летняя звезда решила решила вернуться к рэперу

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Инста-блогер Айза Долматова шокировала поклонников: звезда призналась, что снова сошлась с экс-мужем - рэп-музыкантом Гуфом.

Личная жизнь Айзы всегда интересовала поклонников. Молодая женщина была замужем дважды, а последний год встречалась со звездой "Дома-2" Олегом Майами. Но знаменитости расстались, а Долматова обрела счастье в других объятиях, о чем рассказала в проекте "Исповедь" на канале Premier.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)

Айза призналась, что вернулась к экс-возлюбленному. "Мы сошлись с Лешей и я снова жена Гуфа. Ну еще не жена, баба Гуфа", - заявила инстадива.

Ради Айзы Гуф расстался с моделью, а Долматова заявила, что "девушка не стенка" и рэпер все равно принадлежит только ей. Напомним, что Айза и Гуф развелись в 2013 году, но продолжили растить сына Сэма, которому уже 11 лет.

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