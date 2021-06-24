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Филипп Киркоров

"Исхудал от любви": постройневший Киркоров похвастался фигурой на "Жаре"

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (211)
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Sputnik Грузия
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Поп-король рассказал, что всегда с легкостью теряет килограммы и раскрыл уникальный секрет своей стройности

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров продемонстрировал подтянутую фигуру на фестивале "Жара" и рассказал, что снова похудел.

На музыкальный фестиваль Киркоров приехал вместе с отцом и детьми. Певец находился в прекрасном расположении духа – много шутил, смеялся, а также распахивал яркий пиджак, приковывая внимание зрителей к своей постройневшей фигуре.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

В разговоре с журналистами КП, Филипп Киркоров признался, что снова сбросил вес. "Опять похудел. Быстро набираю, особенно на отдыхе, а потом быстро сбрасываю", – заявил король поп-сцены.

Также артист раскрыл секрет своей стройности. Киркоров давно практикует отказ еды после 18:00 и следует интервальному питанию.
Киркоров рассказал, что однажды кто-то из СМИ пошутил, что он худеет от любви и эта догадка пришлась по вкусу артисту.

"И от любви тоже. К семье, близким, коллегам", – с радостью отметил Филипп.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (211)
Теги:
Филипп Киркоров

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