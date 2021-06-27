Сафарова или Вебер - кому на самом деле принадлежит сердце Тимати

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Многие красотки на шоу "Холостяк" боролись за право быть девушкой российского рэп-исполнителя Тимати, среди участниц были модели Екатерина Сафарова и Мария Вебер. Победительницей шоу стала Сафарова, но на свидания Тимати появляется с Вебер.
Такое положение дел вызывает уйму вопросов у поклонников селебрити. Казалось бы, Тимати должен отдыхать и появляться на публике с девушкой, которую сам выбрал на "Холостяке", но недавно Сафарова вернулась домой в Барселону. А рэпер нашел утешение с Марией Вебер.
На днях парочка была замечена в московском Строгино - там они катались на вейкборде и занимались серфингом. Примечательно, что с ними была и дочь Тимати Алиса. Совместных фото пока нет, но сторис и геолокации подтверждают, что это была не случайная встреча.
Кстати, Вебер и Тимати были знакомы еще до проекта "Холостяк" и даже вместе ездили на Мальдивы. Зрители были уверены в победе Вебер, но девушка неожиданно решила покинуть шоу, заявив, что Тимати симпатизирует другой.
Что касается отношений музыканта с Сафаровой, то тут все еще сложнее. Пара только один раз появилась вместе на премии МУЗ-ТВ и больше их нигде не видели. Катя сама признается, что они не живут вместе, а от прямого вопроса об отношениях уходит.
Зато она с радостью демонстрирует подарки от Тимати, суммарная стоимость которых превысила уже 27 миллионов рублей. Сафарова уже была представлена семье музыканта: познакомилась с его мамой Симоной и дочерью Алисой.
Остается только гадать, с кем все-таки останется Тимати, но факт в том, что проект "Холостяк" редко создает крепкие союзы.
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