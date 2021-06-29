"Моя надежда": Киркоров показал редкие фото с сыном и растрогал фанатов

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Российский артист Филипп Киркоров растрогал поклонников: певец опубликовал нежный пост, посвященный дню рождения сына Мартина.
Киркоров очень любит своих наследников - дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Все свободное время музыкант посвящает семье: возит на отдых и балует детей шикарными подарками. А 29 июня в семье певца отмечают праздник - 9-летие Мартина.
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Киркоров трогательно поздравил наследника в своем Instagram: в сети обсуждают редкие снимки в честь дня рождения Мартина.
"Ты моя надежда и моя гордость. Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысяча дверей - выбери правильную", - написал певец и пожелал сыну оставаться сильным и амбициозным.
Фанаты присоединились к поздравлениям артиста и предсказали ему большое будущее, достойное сына наследника поп-сцены.
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