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Филипп Киркоров

"Моя надежда": Киркоров показал редкие фото с сыном и растрогал фанатов

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (251)
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Sputnik Грузия
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Расчувствовавшийся король поп-сцены поздравил наследника с днем рождения и пожелал мальчику отыскать правильный путь в жизни

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Российский артист Филипп Киркоров растрогал поклонников: певец опубликовал нежный пост, посвященный дню рождения сына Мартина.

Киркоров очень любит своих наследников - дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Все свободное время музыкант посвящает семье: возит на отдых и балует детей шикарными подарками. А 29 июня в семье певца отмечают праздник - 9-летие Мартина.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Киркоров трогательно поздравил наследника в своем Instagram: в сети обсуждают редкие снимки в честь дня рождения Мартина.

"Ты моя надежда и моя гордость. Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысяча дверей - выбери правильную", - написал певец и пожелал сыну оставаться сильным и амбициозным.

Фанаты присоединились к поздравлениям артиста и предсказали ему большое будущее, достойное сына наследника поп-сцены.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (251)
Теги:
Филипп Киркоров

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