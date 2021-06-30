Сын Киркорова отметил день рождения с 7-летней звездой YouTube

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сын российского артиста Филиппа Киркорова Мартин с размахом отметил свой день рождения – на праздник приехала звезда детского канала на YouTube.
Прошедшая вечеринка по случаю 9-го дня рождения Мартина произвела фурор в шоу-бизнесе. На праздник съехались все "сливки" общества: певцы, ведущие и именитые дизайнеры. Но главными звездами вечеринки стала 7-летняя подруга Мартина – юный блогер-миллионер Настя Радзинская.
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Сын Киркорова и звезда YouTube дружат несколько лет и ограничения из-за COVID-19 не стали препятствием для ее прилета из США.
Радзинская даже предложила подписчикам в Instagram поздравить Мартина и поделилась фотографией с веселой вечеринки. На снимке она позировала вместе с дочкой Кристины Орбакайте, дочкой Киркорова Аллой-Викторией и самим именинником.
Ранее Киркоров показал редкие фото с сыном и растрогал фанатов.
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