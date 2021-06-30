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Сын Киркорова отметил день рождения с 7-летней звездой YouTube

© photo: Sputnik / Мария Девахина
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (256)
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Sputnik Грузия
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Юная миллионерша посетила праздник наследника короля поп-сцены и вовсю повеселилась с другими детьми

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сын российского артиста Филиппа Киркорова Мартин с размахом отметил свой день рождения – на праздник приехала звезда детского канала на YouTube.

Прошедшая вечеринка по случаю 9-го дня рождения Мартина произвела фурор в шоу-бизнесе. На праздник съехались все "сливки" общества: певцы, ведущие и именитые дизайнеры. Но главными звездами вечеринки стала 7-летняя подруга Мартина – юный блогер-миллионер Настя Радзинская.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Сын Киркорова и звезда YouTube дружат несколько лет и ограничения из-за COVID-19 не стали препятствием для ее прилета из США.
Радзинская даже предложила подписчикам в Instagram поздравить Мартина и поделилась фотографией с веселой вечеринки. На снимке она позировала вместе с дочкой Кристины Орбакайте, дочкой Киркорова Аллой-Викторией и самим именинником.

Ранее Киркоров показал редкие фото с сыном и растрогал фанатов.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (256)
Теги:
Филипп Киркоров

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