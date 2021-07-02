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"Что за бред?": возлюбленная Тимати "набросилась" на любопытных фанатов

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (272)
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23-летнюю избранницу рэпера возмутили вопросы про пластическую хирургию, после чего она поспешила ответить подписчикам

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Новая девушка Тимати – модель Катя Сафарова "набросилась" на фанатов: девушку разозлили вопросы подписчиков про "улучшайзинг".

Победительница восьмого сезона "Холостяка" покорила Тимати своей эффектной внешностью и шикарными формами. Смуглая красавица не стесняется демонстрировать достоинства своей фигуры, вызывая зависть и многочисленные вопросы подписчиков. Многие уверены, что Катя не раз ложилась под нож хирургов, что возмущает модель.

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Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

На этот раз Сафарова не выдержала. Новая возлюбленная Тимати резко ответила всем любопытным поклонникам.

"Мне 23 года. Что за бред? Я ничего с собой не делала и не собираюсь. Сделала губы недавно, очень пожалела и все вывела!!!" – написала модель в сторис под снимком в стиле "рука-лицо".

Также она с сарказмом ответила на вопросы про филлеры в подбородке.

"Да, с 16 лет все лицо себе обколола", – съязвила Катя и добавила, что в России все одержимы пластикой, но лучше потратить деньги на развитие и путешествия.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (272)
Теги:
Катя Сафарова, Тимати

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