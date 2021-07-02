"Что за бред?": возлюбленная Тимати "набросилась" на любопытных фанатов

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Новая девушка Тимати – модель Катя Сафарова "набросилась" на фанатов: девушку разозлили вопросы подписчиков про "улучшайзинг".
Победительница восьмого сезона "Холостяка" покорила Тимати своей эффектной внешностью и шикарными формами. Смуглая красавица не стесняется демонстрировать достоинства своей фигуры, вызывая зависть и многочисленные вопросы подписчиков. Многие уверены, что Катя не раз ложилась под нож хирургов, что возмущает модель.
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На этот раз Сафарова не выдержала. Новая возлюбленная Тимати резко ответила всем любопытным поклонникам.
"Мне 23 года. Что за бред? Я ничего с собой не делала и не собираюсь. Сделала губы недавно, очень пожалела и все вывела!!!" – написала модель в сторис под снимком в стиле "рука-лицо".
Также она с сарказмом ответила на вопросы про филлеры в подбородке.
"Да, с 16 лет все лицо себе обколола", – съязвила Катя и добавила, что в России все одержимы пластикой, но лучше потратить деньги на развитие и путешествия.
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