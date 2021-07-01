"Не хуже, чем у Кати": Тимати подарил дочке дорогой подарок и шокировал Сеть

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Российский музыкант Тимати шокировал поклонников – рэпер подарил очень дорогой подарок своей дочке Алисе.
Герой восьмого сезона шоу канала ТНТ "Холостяк" сделал выбор в пользу модели Кати Сафаровой. Девушке досталось не только сердце музыканта, но и шикарное кольцо в семь карат. Украшение с бриллиантами стало самым дорогим за всю историю проекта и очень понравилось дочери Юнусова Алисе, которая возмутилась, что кольцо не досталось ей.
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Тимати решил исправиться и преподнес наследнице не менее шикарный подарок – кольцо с желтым бриллиантом, которое Алиса тут же надела на безымянный палец. Поклонники были шокированы поступком Тимати и решили оценить подарок для семилетки.
"Хоть и главная женщина, но рановато", "Разбалуешь, Тимур", "Тяжело ее женихам придется. Тягаться с таким папой нереально", "Надо было у Кати кольцо забрать", "Не хуже, чем у Кати", – прокомментировали в Instagram.
Ранее поклонники пытались понять, кому принадлежит сердце Тимати на самом деле – Вебер или Сафаровой, которая отказалась носить кольцо рэпера.
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