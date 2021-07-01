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Рэп-исполнитель Тимати и модель Екатерина Сафарова на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

"Не хуже, чем у Кати": Тимати подарил дочке дорогой подарок и шокировал Сеть

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (265)
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Рэп-исполнитель решил порадовать 7-летнюю наследницу и преподнес ей неожиданный сюрприз с отсылкой к проекту "Холостяк"

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Российский музыкант Тимати шокировал поклонников – рэпер подарил очень дорогой подарок своей дочке Алисе.

Герой восьмого сезона шоу канала ТНТ "Холостяк" сделал выбор в пользу модели Кати Сафаровой. Девушке досталось не только сердце музыканта, но и шикарное кольцо в семь карат. Украшение с бриллиантами стало самым дорогим за всю историю проекта и очень понравилось дочери Юнусова Алисе, которая возмутилась, что кольцо не досталось ей.

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Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

Тимати решил исправиться и преподнес наследнице не менее шикарный подарок – кольцо с желтым бриллиантом, которое Алиса тут же надела на безымянный палец. Поклонники были шокированы поступком Тимати и решили оценить подарок для семилетки.

"Хоть и главная женщина, но рановато", "Разбалуешь, Тимур", "Тяжело ее женихам придется. Тягаться с таким папой нереально", "Надо было у Кати кольцо забрать", "Не хуже, чем у Кати", – прокомментировали в Instagram.

Ранее поклонники пытались понять, кому принадлежит сердце Тимати на самом деле – Вебер или Сафаровой, которая отказалась носить кольцо рэпера.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (265)
Теги:
Катя Сафрова, Россия, Шоу "Холостяк", Шоу "Холостяк", Тимати

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