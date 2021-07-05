"Никому не отдам": Киркоров воссоединился с семьей и растрогал фанатов

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Певец Филипп Киркоров взял отпуск и воссоединился с семьей в Греции – фотоотчет из отпуска растрогал поклонников артиста.
Киркоров улетел отдыхать в солнечную Грецию. На время отпуска к нему присоединились его родственники из Болгарии – дядя и тетя. Артист сильно соскучился по родным и решил запечатлеть совместный отдых на фото.
Фотоотчет Киркорова из Греции растрогал поклонников. В Сети обсуждают памятный момент воссоединения певца и его родных.
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На фотографии Киркоров позировал с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а также тетей Мари и дядей Хари.
"Самое драгоценное время – отдых с семьей. Киркоровы в сборе!" – написал поп-певец и добавил, что никому и никогда не отдаст своих близких. И поблагодарил семью за любовь, тепло и заботу.
На отдых с знаменитой семьей отправилась и юная звезда YouTube Настя Радзинская, которая побывала на дне рождения сына Киркорова.
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