Неизлечимо? Регина Тодоренко рассказала о серьезной болезни и шокировала Сеть

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Телеведущая Регина Тодоренко шокировала поклонников – звезда рассказала о серьезной болезни, которая изводит ее с самого детства.
Недавно Тодоренко уехала в новую рабочую командировку. В гостинице 31-летняя звезда почувствовала недомогание и выдала неожиданную порцию откровений в своем Instagram.
Тодоренко призналась, что с самого детства мучается от серьезного заболевания позвоночника и никак не может справиться с ним. "Проснулась с болью в спине", – отметила ведущая в сторис и добавила, что периодически сталкивается с этим ощущением.
Телезвезда заявила, что из-за болезни была лишена многих радостей жизни и всегда стремилась "быть нормальной".
Фанаты выразили сочувствие и понадеялись, что звезда станет реже сталкиваться с приступами, но так и не получили ответа на вопрос о точном диагнозе.
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