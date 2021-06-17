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Телеведущая Регина Тодоренко

Регину Тодоренко заругали за новый клип

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (170)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210617/252049000/Reginu-Todorenko-zarugali-za-novyy-klip.html

Оторвалась на славу и мужа не забыла, а вот поклонникам, увы, не угодила – фанаты разнесли новый клип Регины в пух и прах

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Телеведущая Регина Тодоренко, которая по совместительству еще и певица, презентовала на YouTube новый клип на песню "Ромчик". Ролик, снятый Сергеем Греем, получил неоднозначные отклики зрителей.

Сам клип снят, можно сказать, под влиянеием передач "Орел и решка" или "Свадьба твоей мечты". Героиня Тодоренко со своим возлюбленным летит в интересное путешествие. Вместе они посещают то Китай, то Индию, то Крайний Север.

При том, что клип получился действительно зрелищным, зрители очень специфично оценили работу Регины. За два дня клип набрал 11 тысяч лайков и 7,7 тысячи дизлайков.

"Клип красивый, работа сочная, но текст – начальная школа", "Моргенштерн – Есенин, по сравнению с этим", "После песни "Часовые пояса" вообще не дотягивает. Клип красочный, образы тоже, но песня ужасная!!!" – пишут те, кому клип не понравился.

Но были и те, кому клип понравился: "Регина, как всегда огонь, оконцовка клипа супер. Текст бомба!", "Боже, сколько негативных отзывов... Люди вы куда катитесь? Регина, отличный клип, шикарная песня. Ты молодец – оторвалась отлично, главное, что получила удовольствие от своей работы. А про Панду, отлично зашло!!!"

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (170)
Теги:
Регина Тодоренко

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