Что произошло с Еленой Ваенгой в самолете – подробности инцидента

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Российская исполнительница Елена Ваенга подробно рассказала о том, что произошло с ней на борту самолета Ларнака – Санкт-Петербург. Артистка сделала об этом инциденте заявление в Instagram.

По словам Ваенги, дело было так: певица летела с мужем и ребенком в бизнес-классе, а перед ними сидела пассажирка. Она, будучи в состоянии "сильнейшего алкогольного опьянения", вдруг стала оскорблять певицу и "брызгать слюной".

"В течение двух часов стоял чудовищный мат. Так женщина решила высказать свое отношение ко мне. Я смысла не поняла. Дама сама не понимала, что она хочет от меня, ей надо было поскандалить", – говорит Ваенга.

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Сначала, как уверяет Ваенга, она пыталась игнорировать нападки женщины, но такая реакция разозлила ту еще мощнее. В итоге пассажирка начала "кидаться" на Ваенгу, вскоре к конфликту подключился ее супруг. Мужчина "стал задирать всех близсидящих мужчин", отмечает певица.

Перепалка получилась нехилая и даже стюардессы были не в силах людей утихомирить. Дошло до того, что капитану воздушного судна пришлось вызвать полицию в аэропорт прибытия. Как только самолет приземлился в Санкт-Петербурге, пару дебоширов задержали полицейские.

"Они реально дебоширили. Это состояние людей, которым все равно с кем и по какому поводу, извините за выражение, "рамсить". Пилоты, стюардессы, "ваенги", "шмаенги" – все равно с кем", – посетовала певица.

При этом один из участников ссоры в интервью "Пятому каналу" сказал, что и он, и его супруга были абсолютно трезвыми и "не совершали никаких противоправных действий".

"Полный беспредел. Она (Ваенга – примеч. ред.) вела себя агрессивно. Ноги поднимала без носков, в период пандемии это вообще невозможно, неприемлемо! Она ноги на переборку опирала, без носков, без обуви. Мы попросили стюардессу, чтобы она сказала ей, что ее действия неприемлемы", – заявил мужчина, добавив, что правоохранители просто проверили их документы и отпустили.

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