Где Моргенштерн отдыхает с невестой

Медовый месяц на берегу моря – для рэпера Моргенштерна и его очаровательной невесты настало самое сладкое время

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн отдыхает вместе со своей невестой Диларой Зинатуллиной и членами семьи в Турции.

Рэпер и его возлюбленная часто делятся фотографиями и сторис в Instagram. Началось все с фотографий с частного самолета, где рэпер соорудил баню и прямо голышом лег перед родителями невесты.

Судя по всему, рэпер весело отмечает медовый месяц – Моргенштерн делился сторис, где охранники выносили его в пьяном состоянии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

К приезду российского артиста, отель подготовился – Моргенштерн показывал пропускную карту, на которой изображен кадр из клипа с Алишером и Диларой. От радости 23-летний рэпер открыл бутылку шампанского, расплескав его по номеру, однако оставил чаевые уборщице.

Одной из локаций отдыхающих был уединенный отель Lujo Bodrum A`la Carte, расположенный в деревне Гюверджинлик в 26 км от Бодрума. Где теперь Моргенштерн и его семья пока не известно. Рэпер лишь показал кадры в сторис, где они едут куда-то на личном автобусе.

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