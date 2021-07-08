Бьет по карману: сколько Манижа потратила на "Евровидение-2021"?

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Звезда "Евровидения-2021" певица Манижа назвала сумму, которую потратила во время песенного шоу – признание прозвучало в новом интервью.
Поездка на международный конкурс "Евровидение" надолго запомнилась Маниже. И не только из-за впечатлений, внимания прессы и публики, а также из-за финансовых вопросов.
Путешествие на "Евровидение" в 2021 году обошлось Маниже в приличную сумму. Об этом популярная певица рассказала в разговоре с журналистами РИА Новости.
"Более 10 миллионов рублей нам это обошлось", – рассказала артистка и отметила, что большую часть расходов на себя взял Первый канал.
Представители канала оплатили заявку на конкурс, перелеты и номера в гостинице. Но вот в свой номер звезда вложилась самостоятельно.
Также Манижа заявила, что в этом году финансовые траты выросли из-за резервных видеороликов номера. Их нужно было отснять на тот случай, если организаторы перенесут шоу в онлайн-версию.
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