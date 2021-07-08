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Певица Манижа

Бьет по карману: сколько Манижа потратила на "Евровидение-2021"?

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (332)
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О своих тратах певица рассказала в новом интервью, отметив, что часть финансовых вопросов ей помог закрыть Первый канал

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Звезда "Евровидения-2021" певица Манижа назвала сумму, которую потратила во время песенного шоу – признание прозвучало в новом интервью.

Поездка на международный конкурс "Евровидение" надолго запомнилась Маниже. И не только из-за впечатлений, внимания прессы и публики, а также из-за финансовых вопросов.

Певица Манижа
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Певица Манижа

Путешествие на "Евровидение" в 2021 году обошлось Маниже в приличную сумму. Об этом популярная певица рассказала в разговоре с журналистами РИА Новости.

"Более 10 миллионов рублей нам это обошлось", – рассказала артистка и отметила, что большую часть расходов на себя взял Первый канал.

Представители канала оплатили заявку на конкурс, перелеты и номера в гостинице. Но вот в свой номер звезда вложилась самостоятельно.
Также Манижа заявила, что в этом году финансовые траты выросли из-за резервных видеороликов номера. Их нужно было отснять на тот случай, если организаторы перенесут шоу в онлайн-версию.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (332)
Теги:
Евровидение, Манижа

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