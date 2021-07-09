Настя Ивлеева шутливо поздравила Элджея с днем рождения

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева трогательно поздравила с днем рождения своего супруга – рэпера Элджея.
Элджей отметил свое 27-летие. И вопреки множеству слухов о разладе Насти и Элджея, 30-летняя знаменитость публично поздравила мужа с его праздником. Ивлеева поделилась и милыми семейными фотографиями.
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"С днюхой, @sayonaraboy. Совсем взрослый стал", – лаконично подписала свой пост Настя.
Ивлеева опубликовала архивные снимки с совместного с мужем отдыха. При этом поклонники пары все равно заподозрили неладное – якобы поздравление Ивлеевой абсолютно не нежное. "Поздравила как брата, а не мужа. Значит, все..." – написал один из подписчиков Ивлеевой. Так фанаты сделали вывод, что молодые расстались.
Тем временем и сам Элджей подогрел слухи о расставании с Настей. В частности, рэпер выпустил новую песню, в которой есть следующие строки: "Но нам стало скучно, больше неинтересно. Ну и все на этом закончили".
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Кризис в паре Насти Илвеевой и Алексея Узенюка (настоящее имя Элджея) – эта тема давно муссируется журналистами и подписчиками звездной пары еще с весны. Но все это время супруги не делали никаких заявлений и пытались доказать обратное. Правда, обручальное кольцо на руке Насти уже пропало.
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