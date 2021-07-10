Филипп Киркоров трогательно простился с умершим от ковида другом

Коллеги по цеху соболезнуют Филиппу Киркорову и также пишут в комментариях теплые слова, соболезнуют родным погибшего и артисту

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. На своей странице в Instagram король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров опубликовал пост, в котором трогательно попрощался со своим первым директором в шоу-бизнесе.

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"Ну вот и все.. еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первым поверил в меня", - пишет Киркоров.

"Как несправедливо! Почему? Почему ты? Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей… Буду молить Бога от упокоении твоей души", заканчивает свой пост артист.

photo: fkirkorov / Instagram Филипп Киркоров и Гена Русса

Коллеги по цеху - Лолита, Лариса Долина, сергей Лазарев, Игорь Крутой, - соболезнуют Филиппу Киркорову и также пишут в комментариях теплые слова в адрес Руссу, соболезнуют родным и Киркорову.

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