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Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров трогательно простился с умершим от ковида другом

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (345)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210710/252271433/Filipp-Kirkorov-trogatelno-prostilsya-s-umershim-ot-kovida-drugom.html

Коллеги по цеху соболезнуют Филиппу Киркорову и также пишут в комментариях теплые слова, соболезнуют родным погибшего и артисту

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. На своей странице в Instagram король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров опубликовал пост, в котором трогательно попрощался со своим первым директором в шоу-бизнесе.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Ну вот и все.. еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первым поверил в меня", - пишет Киркоров.

"Как несправедливо! Почему? Почему ты? Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей… Буду молить Бога от упокоении твоей души", заканчивает свой пост артист.

Филипп Киркоров и Гена Русса
photo: fkirkorov / Instagram
Филипп Киркоров и Гена Русса

Коллеги по цеху - Лолита, Лариса Долина, сергей Лазарев, Игорь Крутой, - соболезнуют Филиппу Киркорову и также пишут в комментариях теплые слова в адрес Руссу, соболезнуют родным и Киркорову.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (345)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Филипп Киркоров

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