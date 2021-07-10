Российский фильм "Майор Гром" признан лучшим по версии Netflix

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Фильм российского режиссера Олега Трофимова "Майор Гром" стал самым популярным в мировом рейтинге сервисе Netflix, о чем сообщают на портале FlixPatrol.
Фильм обогнал таких конкурентов, как "Улица страха. Часть 1: 1994", "Отцовство" и "Волшебный дракон". "Майор Гром" стал самым просматриваемым в Бельгии, Бразилии, Чехии, Италии и других странах.
Кинокомикс "Майор Гром" вышел в прокат весной. Он был переведен на несколько языков. В фильме рассказывается о полицейском из Санкт-Петербурга.
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