Съемки фильма "Воланд" по Булгакову начались в России

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Российская кинокомпания "Марс Медиа" начала съемки кинокартины "Воланд" по мотивам культового романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". О начале съемочного процесса рассказала в Instagram исполнительница главной роли, актриса Юлия Снигирь.

Съемки будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. На большом экране зритель увидит ленту в конце 2022 года.

Режиссер-постановщик фильма – Михаил Локшин. В роли Мастера и Маргариты – Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В фильме также появятся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Любопытно, что Воланда сыграет иностранный актер - его имя держится в секрете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

"Приступая к работе над этим проектом, мы прекрасно понимали, что попадем в фокус всеобщего внимания. Все же "Мастер и Маргарита" – одно из самых культовых произведений, и каждый из почитателей романа, конечно же, лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация. И мы нашли решение – затеяли своего рода игру в экранизацию, в путешествие, словно бы между страницами романа, где спрятаны самые смелые и неожиданные фантазии на его тему. Очень хочется надеяться, что на экране из такого параллельного пространства романа родится яркое, парадоксальное и увлекательное зрелище", - цитирует пресс-служба продюсера Игоря Толстунова.

В центре сюжета - успешный московский писатель 30-х годов. Мужчина на взлете своей карьеры, но вдруг оказывается в центре литературного скандала – спектакль по его произведению снимают со сцены, коллеги обрывают связи. Вскоре в жизни главного героя появляется женщина по имени Маргарита, она становится его любовью и музой. Окрыленный любовью писатель создает шедевр - роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Так в голове писателя вымысел сплетается с реальностью, а жизнь превращается в сплошное переживание.

Читайте также: