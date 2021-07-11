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Лариса Долина

65-летняя Лариса Долина взорвала танцпол и получила сотни комплиментов

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (506)
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Sputnik Грузия
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Талантливый человек - талантлив во всем. Эти слова как нельзя кстати подойдут к видео, которое 65- летняя Лариса Долина разместила у себя в Instagram

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Известная российская эстрадная певица Лариса Долина удивила подписчиков зажигательным танцем и шикарной фигурой.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

"Я очень люблю танцевать, но такая возможность выпадает не часто… И как можно было отказаться от танца с таким профессиональным партнером… Было бы глупо, по меньшей мере. Вообще, вечер выдался очень насыщенным: концерт на открытом воздухе на Красной поляне, чудесные дети, атмосфера доброжелательности и пропитанная музыкой обстановка!" — поделилась Долина.

Возможность потанцевать для Долиной выпала на финальной вечеринке, посвященной закрытию Форума Леонида Агутина.

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Публикация от ФОРУМ ЛЕОНИДА АГУТИНА (@aguteens.forum)

Мероприятие смогло собрать на одной сцене в сочинской Красной поляне как талантливых детей, так и именитых артистов.

И вот как раз на закрытии прекрасного музыкального шоу и танцевала прекрасная Долина. Кстати сказать, к радости сотен поклонников. Они высоко оценили в комментариях хореографические способности любимой звезды.

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Темы:
Светская хроника (506)
Теги:
Лариса Долина

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