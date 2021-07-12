"Мамочкина копия" - поклонники комментируют видео с танцем дочери Орбакайте

Пластичность, вкус и потрясающее жизнелюбие - звездные мать и дочь очень похожи, как внутренне, так и внешне

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. То, что Кристина Орбакайте сама прекрасная танцовщица - ни для кого не секрет. Но то что ее дочь Клава переняла у мамы ее пластику, без труда можно заметить на домашнем видео, которое звезда опубликовала у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Звезда часто выкладывает не только видео из профессиональной жизни. Балует поклонников она и милыми семейными кадрами. На этот раз Кристина Орбакайте опубликовала на страничке танец дочери с отцом. Взявшись за руки, они ритмично двигаются под латинскую музыку. Судя по тому, что Клава с удовольствием подпевает, ясно, что девочка также знает и текст песни.

"Милое видео!", "Красивая семья", "Мамочкиа копия", - комментируют видео подписчики. Менее чем за день этот танец дочери и папы набрал почти полмиллиона просмотров и тысячу комментариев.

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