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На глазах у мужа: похудевшая Пугачева вышла в свет вместе с Киркоровым

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (30)
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Sputnik Грузия
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72-летняя звезда российского шоу-бизнеса оказалась в центре внимания публики: примадонна стала гостьей передачи Максима Галкина вместе с экс-супругом

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Российская певица Алла Пугачева снова удивила поклонников – похудевшая звезда пришла на передачу к мужу Максиму Галкину в компании бывшего избранника.

Пугачева редко дает концерты и участвует в телевизионных программах. Певица полностью отдалась воспитанию детей и созданию уюта в доме. Но ради 50-го юбилея старшей дочери, она появилась в эфире шоу "Сегодня вечером", посвященном Орбакайте.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый выход Пугачевой. Постройневшая звезда появилась в студии Галкина вместе с Киркоровым.

Народная артистка надела шелковый костюм серебристого цвета с обнаженными плечами. Широкие брюки в пол визуально удлинили силуэт звезды и сделали ее еще стройнее.

Во время шоу примадонна пообщалась с родными и сфотографировалась на память. Снимок появился в Instagram Филиппа Киркорова. "Не можем разойтись в честь дня рождения Кристины", – подписал кадр певец.

Напомним, что до этого Киркорова высмеяли на вечеринке в честь юбилея экс-падчерицы.
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (30)
Теги:
Алла Пугачева, Филипп Киркоров

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