На глазах у мужа: похудевшая Пугачева вышла в свет вместе с Киркоровым

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Российская певица Алла Пугачева снова удивила поклонников – похудевшая звезда пришла на передачу к мужу Максиму Галкину в компании бывшего избранника.
Пугачева редко дает концерты и участвует в телевизионных программах. Певица полностью отдалась воспитанию детей и созданию уюта в доме. Но ради 50-го юбилея старшей дочери, она появилась в эфире шоу "Сегодня вечером", посвященном Орбакайте.
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый выход Пугачевой. Постройневшая звезда появилась в студии Галкина вместе с Киркоровым.
Народная артистка надела шелковый костюм серебристого цвета с обнаженными плечами. Широкие брюки в пол визуально удлинили силуэт звезды и сделали ее еще стройнее.
Во время шоу примадонна пообщалась с родными и сфотографировалась на память. Снимок появился в Instagram Филиппа Киркорова. "Не можем разойтись в честь дня рождения Кристины", – подписал кадр певец.
Напомним, что до этого Киркорова высмеяли на вечеринке в честь юбилея экс-падчерицы.
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