Трогательно и смешно: Орбакайте поздравила Галкина с юбилеем - видео

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Певица Кристина Орбакайте поздравила с юбилеем шоумена Максима Галкина: трогательный и смешной видеоролик понравился всем подписчикам.
Сегодня Галкину исполняется 45 лет. Артист принимает открытки и поздравления от фанатов, звездных товарищей и, конечно, от семьи. Лучше всех звезду поздравила падчерица - Кристина Орбакайте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица опубликовала смешной видеоролик, в котором Галкин пародирует Владимира Жириновского, и произвела фурор в Сети.
Все дело в том, что на видео Галкин не только говорит голосом политика, но и выглядит как он - за что можно сказать больше спасибо талантливым гримерам.
"Наконец выбрала песню нормальную, близкую к народу, молодец дочь", - говорит Галкин-Жириновский.
Под публикацией Кристина написала и трогательные слова для мужа примадонны: "Ты можешь перевоплотиться и рассмешить весь мир и Женщину, которая поет".
Читайте также:
-
"Какая грация!": Лиза Галкина танцует утреннее танго со своим папой – видео
-
"Ходячий диско-шар": Максим Галкин потроллил наряд Лаймы Вайкуле
-
На глазах у мужа: похудевшая Пугачева вышла в свет вместе с Киркоровым