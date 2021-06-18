Трогательно и смешно: Орбакайте поздравила Галкина с юбилеем - видео

Дочка Аллы Пугачевой опубликовала смешной ролик с отчимом в образе Владимира Жириновского и развеселила Сеть

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Певица Кристина Орбакайте поздравила с юбилеем шоумена Максима Галкина: трогательный и смешной видеоролик понравился всем подписчикам.

Сегодня Галкину исполняется 45 лет. Артист принимает открытки и поздравления от фанатов, звездных товарищей и, конечно, от семьи. Лучше всех звезду поздравила падчерица - Кристина Орбакайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Певица опубликовала смешной видеоролик, в котором Галкин пародирует Владимира Жириновского, и произвела фурор в Сети.

Все дело в том, что на видео Галкин не только говорит голосом политика, но и выглядит как он - за что можно сказать больше спасибо талантливым гримерам.

"Наконец выбрала песню нормальную, близкую к народу, молодец дочь", - говорит Галкин-Жириновский.

Под публикацией Кристина написала и трогательные слова для мужа примадонны: "Ты можешь перевоплотиться и рассмешить весь мир и Женщину, которая поет".

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