С такой фигурой можно все: Шейк в прозрачном платье взволновала фанатов

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Российская модель Ирина Шейк взволновала своих фанатов – пикантные снимки звезды в прозрачном платье обсуждают в Сети.
Шейк готова удивлять поклонников ежедневно. Девушка любит участвовать в ярких фотосессиях и показах, и не стесняется демонстрировать достоинства своей фигуры. Яркий пример тому – новый пост в Instagram Шейк.
Модель снялась в рекламе модного бренда своей подруги-дизайнера и вызвала ажиотаж в Сети. Поклонники не перестают разглядывать волнующие снимки Шейк.
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На фотографиях Шейк в прозрачном платье, под которым можно разглядеть белое бикини, гуляет на берегу моря.
Фанаты поразились красотой российской красавицы и начали комментировать публикацию.
"Такая красота – это незаконно", "Само совершенство", "С такой фигурой можно все", "Красавица", "Идеальная женщина", – написали подписчики.
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