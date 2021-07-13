Никакого сепсиса нет – пиар-менеджер МакSим опровергла слухи об ухудшении здоровья певицы

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в интервью "Газете.Ru" рассказала, что сообщения СМИ о выявленном у певице сепсисе – неправда. Накануне эту информацию распространил ряд СМИ с ссылкой на анонимный источник (якобы подругу звезды).
"Конечно, это ложная информация. У Марины очень ограниченный круг друзей. И прежде чем что-то сказать прессе – хотя обычно они и этого не делают, только какие-то положительные вещи, – друзья советуются с Мариной. Если это невозможно, то со мной или директором", – сказала Богушевская.
Также менеджер подчеркнула, что ни у одной подруги МакSим нет доступа к информации от врача, так как она дается только родственникам. Именно поэтому верить слухам не стоит.
Что касается состояния здоровья певицы, на данный момент оно стабильно тяжелое, без каких-либо изменений.
Напомним, сначала у певицы несколько дней держалась температура, затем ее, по решению врачей, было решено погрузить в искусственную кому, чтобы организм легче смог перенести интенсивную терапию. И при этом тест на коронавирус несколько раз давал отрицательный результат.
Температуру медики сбили, подключили девушку к ИВЛ и погрузили в кому. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из него будут, как только все показатели нормализуются и ей это позволят медики.
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