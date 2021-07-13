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МакSим

Никакого сепсиса нет – пиар-менеджер МакSим опровергла слухи об ухудшении здоровья певицы

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (370)
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О состоянии певицы тревожатся и близкие, и поклонники, и в это время важно не вестись на разные слухи, которые активно распространяются в СМИ. Вся официальная информация только у родных и директора звезды

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в интервью "Газете.Ru" рассказала, что сообщения СМИ о выявленном у певице сепсисе – неправда. Накануне эту информацию распространил ряд СМИ с ссылкой на анонимный источник (якобы подругу звезды).

"Конечно, это ложная информация. У Марины очень ограниченный круг друзей. И прежде чем что-то сказать прессе – хотя обычно они и этого не делают, только какие-то положительные вещи, – друзья советуются с Мариной. Если это невозможно, то со мной или директором", – сказала Богушевская.

Также менеджер подчеркнула, что ни у одной подруги МакSим нет доступа к информации от врача, так как она дается только родственникам. Именно поэтому верить слухам не стоит.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Что касается состояния здоровья певицы, на данный момент оно стабильно тяжелое, без каких-либо изменений.

Напомним, сначала у певицы несколько дней держалась температура, затем ее, по решению врачей, было решено погрузить в искусственную кому, чтобы организм легче смог перенести интенсивную терапию. И при этом тест на коронавирус несколько раз давал отрицательный результат.

Температуру медики сбили, подключили девушку к ИВЛ и погрузили в кому. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из него будут, как только все показатели нормализуются и ей это позволят медики.

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Теги:
МакSим

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