Надежда есть? Духовник МакSим рассказал о ее состоянии

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Известная российская певица МакSим (Марина Абросимова) до сих пор остается в крайне тяжелом состоянии в больнице. Об этом РИА Новости рассказал ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).

Исполнительница была подключена к аппарату ИВЛ более двух недель назад. Весь этот период Марина находится в искусственной коме. Между тем тест на COVID-19 у нее был отрицательным. Ранее игумен рассказал, что что соборовал и причастил певицу.

"Пока ситуация медицински очень тягостная: кислород и кровь питает автоматически, и так далее. Но тем не менее организм живет и сопротивляется, и надежды хоть и трепетные, но есть", - сообщил игумен.

Тем временем он подчеркнул, что более точной информацией сможет поделиться на днях, если ему удастся посетить певицу.

"Состояние ее известно: она находится в бессознательном состоянии, это никто не опровергал. И мои впечатления о том, как она причастилась – благодатно, с пониманием, с открытыми, понимающими и радостными глазами – это ничто не отменяет, к сожалению, из тех медицинских показаний, которые остаются. Это наша духовная радость, надежда на ее помилование и воздвижение", - резюмировал духовник МакSим.

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