"Шагаю в новую жизнь" – Филипп Киркоров сменил директора

Перемены – всегда ли они к лучшему? Филипп Киркоров объявил о новом этапе в своей музыкальной карьере

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Король российского шоубиза Филипп Киркоров не устает удивлять поклонников. Вот теперь, не объяснив толком причин, он сменил директора.

Об изменениях в творческой жизни Филипп Бедросович сообщил в своем Instagram. "У меня изменения в творческой семье. Я прекратил сотрудничество с моим директором Геной Рыбаком. С благодарностью отпускаю наши совместные проекты в прошлое и шагаю в новую жизнь!

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Представляю вам человека, с которым давно знаком, мы с ним на одной волне. И это важно. Мой новый директор и партнер Артем Кияшко", – написал артист.

Первыми коллегу по цеху поддержали Лолита и Яна Рудковская, пожелав в комментариях к посту успехов и удачи во всех начинаниях. Поклонники новость восприняли достаточно сдержанно, хотя кое-кто все-таки не удержался: "Очень зря. Гена классный директор был и профи в своем деле".

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