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Михаил Боярский

Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом – СМИ

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Шоу-бизнес
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Sputnik Грузия
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У известного артиста уже неделю наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции, а "три дня назад его забрали под присмотр врачей", сообщает Телеграм-канал

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Знаменитого российского актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с COVID-19, сообщает Телеграм-канал Mash.

По данным канала, у артиста уже седьмой день наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции, а "три дня назад его забрали под присмотр врачей".

При этом отмечается, что сам 71-летний Боярский чувствует себя нормально. "И не такое видал на своем веку", – пишет Mash.

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