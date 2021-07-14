Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом – СМИ

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Знаменитого российского актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с COVID-19, сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным канала, у артиста уже седьмой день наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции, а "три дня назад его забрали под присмотр врачей".
При этом отмечается, что сам 71-летний Боярский чувствует себя нормально. "И не такое видал на своем веку", – пишет Mash.
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