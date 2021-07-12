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Петр Мамонов

Медики рассказали о состоянии Петра Мамонова

© photo: Sputnik / Rkaterina Chesnokova
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Sputnik Грузия
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Состояние Петра Мамонова, госпитализированного в начале июля, тревожит близких артиста, а также коллег, журналистов и поклонников

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Состояние здоровья актера и музыканта Петра Мамонова медики называют критическим. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, артист по-прежнему находится в коме. Его легкие поражены на 85%, он не реагирует на внешние раздражители.

Ранее супруга Петра Мамонова Ольга рассказала, что врачи пытаются вывести из комы госпитализированного с коронавирусом музыканта. Но попытка не увенчалась успехом.

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Актер Петр Мамонов

Напомним, актер был госпитализирован в начале июля. Спустя неделю после госпитализации он оставался на аппарате искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось медиками как крайне тяжелое.

Петр Мамонов в 1983 году вместе с Алексеем Бортничуком основал группу "Звуки Му". Мамонов известен по своим ролям в театре и кино. Наиболее значимые работы: "Игла" с Виктором Цоем в главной роли, "Такси-блюз", где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, "Шапито шоу" и "Остров" Павла Лунгина.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (355)
Теги:
Петр Мамонов

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