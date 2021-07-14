"Света, Вы бомба": Ходченкова изменилась до узнаваемости и шокировала поклонников

Кинозвезда Светлана Ходченкова поделилась в соцсетях эротичным снимком и встревожила многочисленных поклонников

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Звезда фильмов "Росомаха: Бессмертный" и "Викинг" Светлана Ходченкова изменилась до неузнаваемости и порадовала подписчиков в Instagram серией пикантных фото в купальнике, продемонстрировав прекрасные формы.

Многие помнят, что в далеком прошлом, а именно - в 2003 году - вышла картина "Благословите женщину", в которой Светлана предстала пышной молодой женщиной. Округлые формы считались фишкой Ходченковой, но в силу личных убеждений актриса решила от них отказаться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Сегодня от прежних аппетитных форм артистки не осталось и следа. Звезда активно занимается спортом и сохраняет стройную фигуру. Последние фото знаменитости вызвали "тихую зависть" подписчиц.

Фигура Светы выглядит спортивной и подтянутой, словно женщина ночует в спортзалах. На одном снимке Светлана Ходченкова стоит напротив зеркала, спрятав глаза за полями шляпы так, что ее не узнать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

"Как можно быть настолько прекрасной"; "Стильно, женственно, чувственно!"; "Света, Вы бомба"; "Не тело, а произведение искусства"; "Богиня"; "Шикарная, утонченная леди"; "Рельефно. Грациозно"; "Фигура огонь"; "Великолепная"; "Самая-самая" - пишут очарованные фолловеры.

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