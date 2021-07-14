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Премьера фильма Довлатов

"Света, Вы бомба": Ходченкова изменилась до узнаваемости и шокировала поклонников

© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (385)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210714/252319235/Sveta-Vy-bomba-Khodchenkova-izmenilas-do-uznavaemosti-i-shokirovala-poklonnikov.html

Кинозвезда Светлана Ходченкова поделилась в соцсетях эротичным снимком и встревожила многочисленных поклонников

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Звезда фильмов "Росомаха: Бессмертный" и "Викинг" Светлана Ходченкова изменилась до неузнаваемости и порадовала подписчиков в Instagram серией пикантных фото в купальнике, продемонстрировав прекрасные формы. 

Многие помнят, что в далеком прошлом, а именно - в 2003 году - вышла картина "Благословите женщину", в которой Светлана предстала пышной молодой женщиной. Округлые формы считались фишкой Ходченковой, но в силу личных убеждений актриса решила от них отказаться.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Сегодня от прежних аппетитных форм артистки не осталось и следа. Звезда активно занимается спортом и сохраняет стройную фигуру. Последние фото знаменитости вызвали "тихую зависть" подписчиц. 

Фигура Светы выглядит спортивной и подтянутой, словно женщина ночует в спортзалах. На одном снимке Светлана Ходченкова стоит напротив зеркала, спрятав глаза за полями шляпы так, что ее не узнать.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

"Как можно быть настолько прекрасной"; "Стильно, женственно, чувственно!"; "Света, Вы бомба"; "Не тело, а произведение искусства"; "Богиня"; "Шикарная, утонченная леди"; "Рельефно. Грациозно"; "Фигура огонь"; "Великолепная"; "Самая-самая" - пишут очарованные фолловеры.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (385)
Теги:
Светлана Ходченкова

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