Отдыхают раздельно: улизнувший от Сафаровой к океану Тимати флиртует с бывшей

Наслаждается досугом с родными и намекает на достоинства бывшей - что происходит с завидным холостяком страны?

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Певец и предприниматель Тимати наслаждается отдыхом без Кати Сафаровой - победительницы романтического шоу "Холостяк", героем которого был исполнитель. А некоторые СМИ утверждают, что звезда и подавно вспомнил о достоинствах бывшей избранницы Алены Шишковой и дал себе волю.

В то время, пока Сафарова вовсю веселится на Ибице, ее мужчина Тимати рассекает волны на серфе на Мальдивах. Молодые люди явно разминулись и выбрали для отдыха разные локации. Поклонники красивой пары теряются в догадках: как развиваются отношения рэпера с его избранницей и есть ли они вообще, натыкаясь на странные послания.

К тому же на днях Тимати и вовсе обратился к Алене Шишковой с провокационными словами. Звезда хип-хопа похвалил внешние достоинства экс-избранницы.

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Дело в том, что рэпер опубликовал в Instagram фото с дочкой Алисой, которую от него родила Шишкова. В кадре холостяк стоит возле Индийского океана и держит одной рукой подрастающую малышку. "Спасибо маме за длинные ноги", — интригующе написал Тимати.

Подписчики тут же стали бурно обсуждать обращение артиста к Алене Шишковой. Большинство из них решили, что так Тимати делает шаги к восстановлению связи с моделью.

"Алена наверно ликует", "Были чувства! Только от любви рождаются такие детки", "Опять началось", "Что с Катей у вас? Почему не пишете про свои отношения?", "Походу кто-то хочет обратно к Аленушке", "Может помиритесь? Красивая была семья!", "Теперь ждем от мамы ответочку", "Зачем он ей нужен после стольких баб?" — пишут фолловеры Тимати.

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