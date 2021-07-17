"Остается надеяться на чудо" – духовник о состояния МакSим

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Состояние известной исполнительницы МакSim (Марины Абросимовой) все еще тяжелое, остается "только усерднее молиться", сказал РИА Новости ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).

"Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо", – сказал игумен.

Певица уже несколько недель в крайне тяжелом состоянии. Абросимова была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Ранее игумен рассказал, что что соборовал и причастил певицу.

Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

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