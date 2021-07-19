"Украденные дети": Анжелину Джоли обвиняют в хищении собственного сына

Режиссера фильма "Украденные дети" Элизабет Джейкобс саму удочерили через агентство Галинадо за пару лет до того, как Мэддокс стал частью семьи Джоли

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Анжелину Джоли обвиняют в хищении своего сына Мэддокса, об усыновлении старшего сына будет снят документальный фильм "Украденные дети".

Накануне стало известно, что по делу об усыновлении старшего сына Джоли хотят снять документальный фильм, в котором раскроются подробности обмана биологических родителей детей из Камбоджи.

Что касается усыновления Мэддокса, то годовалого мальчика Джоли усыновили с помощью Лорин Галиндо, которая тогда помогала усыновлять детей-сирот из Азии. Усыновление мальчика не вызвало в обществе никаких подозрений, так как на тот момент Анжелина Джоли активно помогала детям из неблагополучных семей.

© AFP / Munir Uz Zaman Актриса и посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита в Бангладеш

Однако позже появились доказательства того, что сотрудники Лорин Галиндо, обманывая родителей в Камбодже, продавали их маленьких детей американским семьям. В 2004 году ее приговорили к 18 месяцам заключения в федеральной тюрьме.

Тогда же и появились первые разговоры о том, что старший сын Джоли такой же "украденный ребенок", а его семья стала жертвой обмана.

Режиссера фильма "Украденные дети" Элизабет Джейкобс саму удочерили через агентство Галинадо за пару лет до того, как Мэддокс стал частью семьи Джоли. Поэтому ей якобы известно, каким именно образом осуществлялись "кража" и "продажа" детей другим семьям. По ее данным, агентство Галинадо нанимало "вербовщиков", чтобы те забирали детей из бедных семей. Также СМИ сообщают, что у режиссера есть доказательства того, что агентство "выкупило" старшего сына Джоли за 100 долларов.

Сама Элизабет Джейкобс не видит цели выдвигать противозаконные обвинения против Анжелины Джоли, так как цель ее фильма – показать, кто на самом деле участвовал в перепродаже детей из Камбоджи. Джейкобс лишь отметила, что ей стоит поговорить с сыном, ведь скрытие этой информации может нанести травму.

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