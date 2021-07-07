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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли и The Weeknd встречаются? Пару заметили на совместном ужине

© AFP / KEVIN WINTER
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (318)
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Личная жизнь Анджелины Джоли после скандального развода с Брэдом Питтом и нескончаемых судебных разбирательств находится под пристальным вниманием прессы

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Актрису Анджелину Джоли и исполнителя The Weeknd журналисты заметили после совместного ужина в одним из известных ресторанов Санта-Моники.

Папарацци засняли актрису и музыканта, покидающих заведение Giorgio Baldi буквально друг за другом. Для своего выхода Анджелина выбрала весьма простой образ – классический бежевый тренч. Тем временем Абеля Тесфайе (Abel Tesfaye), а это настоящее имя музыканта, остановил свой выбор на "канадском смокинге" из денимовой куртки и темно-синих джинсов.

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Публикация от Page Six (@pagesix)

Удивление фанатов вызвал тот факт, что 46-летняя Джоли и 31-летний The Weeknd на самом деле никогда не были известны как друзья. Однако в последнее время упорно ходят слухи о том, что они проводят досуг вместе. Что же касается того, что у этих звезд общее: возможно, то, что бывший муж Джоли Брэд Питт открыто флиртовал с певицей Селеной Гомес, которая на тот момент встречалась с The Weeknd? Кто знает.

К слову, некоторые СМИ написали, что Джоли на встречу с Абелем привела и своего 17-летнего сына Пакса, который является большим поклонником певца. "Анджелина уже виделась с Абелем, он был в Нью-Йорке одновременно с ней и детьми. А теперь они встретились за обедом. Джоли взяла Пакса с собой, потому что он большой поклонник певца. Парень явно был в восторге", – отмечают инсайдеры.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (318)
Теги:
США, Weeknd, Анджелина Джоли

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