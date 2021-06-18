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Актеры Анджелина Джоли и Бред Питт на красной дорожке Каннского кинофестиваля

"Это жестоко": дети Анджелины Джоли выступили против Брэда Питта

© photo: Sputnik / Alexey Petrov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (181)
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Трое наследников знаменитых актеров отказываются видеть отца, несмотря на решение суда о совместной опеке

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Дети кинозвезд Анджелины Джоли и Брэда Питта выступили против отца и шокировали фанатов: звездные наследники не хотят поддерживать связь с актером.

Джоли несколько лет боролась с Питтом, пытаясь лишь его родительских прав. Но Питт все равно победил и получил разрешение на совместную опеку над детьми, что заставило их восстать против родителя.

Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма The Tree Of Life в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма "The Tree Of Life" в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля

Старшие дети актеров захотели представить доказательства, которые могут помочь Джоли оспорить решение суда: трое наследников не хотят иметь дела с Питтом.

"Дети достаточно взрослые, чтобы понять, что к чему. И весь процесс эмоционально сказался на них. Трое попросили дать показания. Заставлять их терпеть папу, которого они не желают видеть, - это жестоко", - рассказал источник Us Weekly.

Фанаты были шокированы подобным заявлением и сразу же начали предполагать - что же натворил Питт и почему его дети недолюбливают его.

"Неужели он так обидел их"; "Что там произошло?"; "Бедные дети"; "Неужели обвинения в домашнем насилии - это правда?"; "Не понимаю, кому верить", - пишут в соцсетях.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (181)
Теги:
Дети, США, Брэд Питт, Анджелина Джоли

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