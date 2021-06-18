"Это жестоко": дети Анджелины Джоли выступили против Брэда Питта

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Дети кинозвезд Анджелины Джоли и Брэда Питта выступили против отца и шокировали фанатов: звездные наследники не хотят поддерживать связь с актером.

Джоли несколько лет боролась с Питтом, пытаясь лишь его родительских прав. Но Питт все равно победил и получил разрешение на совместную опеку над детьми, что заставило их восстать против родителя.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма "The Tree Of Life" в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля

Старшие дети актеров захотели представить доказательства, которые могут помочь Джоли оспорить решение суда: трое наследников не хотят иметь дела с Питтом.

"Дети достаточно взрослые, чтобы понять, что к чему. И весь процесс эмоционально сказался на них. Трое попросили дать показания. Заставлять их терпеть папу, которого они не желают видеть, - это жестоко", - рассказал источник Us Weekly.

Фанаты были шокированы подобным заявлением и сразу же начали предполагать - что же натворил Питт и почему его дети недолюбливают его.

"Неужели он так обидел их"; "Что там произошло?"; "Бедные дети"; "Неужели обвинения в домашнем насилии - это правда?"; "Не понимаю, кому верить", - пишут в соцсетях.

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