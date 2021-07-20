"Пусть сами разбираются" – Эмин о скандале между Ани Лорак и Константином Меладзе

Когда дружишь с обеими сторонами конфликта, трудно даже дать оценку происходящему, тем более когда скандал лежит "в интимной плоскости"

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Предприниматель и исполнитель Эмин Агаларов высказал свое мнение по поводу скандального заявления Ани Лорак, обвинившей продюсера Константина Меладзе в домогательствах.

В интервью Ксении Собчак в передаче "Осторожно: Собчак" Агларов отметил, что дорожит дружбой с Лорак, а к Меладзе относится с уважением, поэтому делать публично выводы по поводу этой истории ему категорически не хочется.

"Мне очень трудно комментировать эту тему, потому что дружу с Каролиной, с огромным уважением отношусь к Константину и Валерию Меладзе. Это все между ними, пусть сами разбираются. У меня нет позиции на этот счет", – четко сказал Эмин.

Певица Ани Лорак несколько месяцев назад в эфире телеканала "Россия 1" сделала скандальное заявление – обвинила брата Валерия Меладзе, композитора и продюсера Константина Меладзе в том, что тот предлагал ей интимную связь взамен на успешное сотрудничество. Валерий высказался по поводу заявления Лорак и защитил брата, отрицая все слухи.

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