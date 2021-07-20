14:06 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов

"Пусть сами разбираются" – Эмин о скандале между Ани Лорак и Константином Меладзе

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (440)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252369468.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210720/252369576/Pust-sami-razbirayutsya---Emin-o-skandale-mezhdu-Ani-Lorak-i-Konstantinom-Meladze.html

Когда дружишь с обеими сторонами конфликта, трудно даже дать оценку происходящему, тем более когда скандал лежит "в интимной плоскости"

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Предприниматель и исполнитель Эмин Агаларов высказал свое мнение по поводу скандального заявления Ани Лорак, обвинившей продюсера Константина Меладзе в домогательствах.

В интервью Ксении Собчак в передаче "Осторожно: Собчак" Агларов отметил, что дорожит дружбой с Лорак, а к Меладзе относится с уважением, поэтому делать публично выводы по поводу этой истории ему категорически не хочется.

"Мне очень трудно комментировать эту тему, потому что дружу с Каролиной, с огромным уважением отношусь к Константину и Валерию Меладзе. Это все между ними, пусть сами разбираются. У меня нет позиции на этот счет", – четко сказал Эмин.

Певица Ани Лорак несколько месяцев назад в эфире телеканала "Россия 1" сделала скандальное заявление – обвинила брата Валерия Меладзе, композитора и продюсера Константина Меладзе в том, что тот предлагал ей интимную связь взамен на успешное сотрудничество. Валерий высказался по поводу заявления Лорак и защитил брата, отрицая все слухи.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (440)
Теги:
Константин Меладзе, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Эмин Агаларов, Эмин

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Мощный взрыв на алюминиевом заводе в Китае - видео
В Китае мощный взрыв произошел на алюминиевом заводе - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться