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Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

"Карьера через постель – дело выбора" – Валерий Меладзе о скандалах с харассментом

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
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Певец прокомментировал заявление Ани Лорак о том, что композитор и продюсер Константин Меладзе предлагал ей интимную связь в обмен на успешное сотрудничество

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Карьера через постель – дело выбора, просто не надо никому об этом рассказывать – об этом заявил популярный исполнитель Валерий Меладзе, комментируя тему скандалов с харассментом в интервью Ксении Собчак.

Певица Ани Лорак несколько месяцев назад в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека" сделала скандальное заявление – обвинила брата Валерия Меладзе, композитора и продюсера Константина Меладзе в том, что тот предлагал ей интимную связь взамен на успешное сотрудничество. Валерий высказался по поводу заявления Лорак и защитил брата. 

По словам 56-летнего Валерия Меладзе, есть артисты, которые правда добились успеха благодаря романам. Однако у певца к этому свое отношение: "Карьера через постель – дело выбора. Просто не надо никому об этом рассказывать. А если никто не предлагал сделать карьеру через постель, и тебе обидно, то не надо рассказывать, что ты не такая", – сказал Валерий Шотаевич в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Артист категорически отрицает все слухи, которые ходят вокруг его брата. Меладзе уверен, что Константин никогда бы не смог сделать женщине непристойное предложение. По его словам, Константин – человек скромный, интеллигентный и трепетно относится к девушкам.

"Костя может написать женщине стихи, может совершить красивый поступок. Но намекать, что хочет чего-то взамен... Вряд ли... У него было столько проектов! Более того, если задать вопрос самой Каролине (настоящее имя Лорак – прим. ред.), она не сможет объяснить, к чему она все это ляпнула. Я не понимаю зачем. Ничего просто быть не могло. Желания у Кости не было. Мы обсуждаем девушек, которые нам нравятся. И она не входила в сферу его интересов. Но она объясняла то, что Костя не поработал с ней только потому, что она не приблизилась к нему. Здесь ситуация немного другая. "ВИА Гра" – это проект, который Костя наполнял своей энергией, музыкой и идеологией. У Каролины своя энергия и идеология", – подчеркнул Валерий.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (304)
Теги:
Ани Лорак, Ксения Собчак, Валерий Меладзе, Константин Меладзе

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