"Сердце мое разрывается" – Валерий Меладзе получил грузинский паспорт

Шоу-бизнес и политика переплелись воедино, но у Валерия Шотаевича есть по этому поводу своя четкая позиция, о которой он и заявил Ксении Собчак

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе получил грузинский паспорт, об этом артист сказал в интервью передачи Ксении Собчак "Осторожно: Собчак".

Получив ответ на вопрос, есть ли сегодня у Меладзе грузинский паспорт, Собчак сказала: "Хорошо, грузинский паспорт есть, но родина у тебя Россия, я так понимаю?" На что певец ответил, что журналист очень быстро расставила все по своим местам.

"Недавно на одной встрече были представители разных стран. Я поднял тост и сказал, что родился и вырос я в Грузии, учился в институте и аспирантуре на Украине, живу я в России. У меня в сердце ко всем этим странам и народам любовь, поэтому сердце мое разрывается на самом деле", – признался артист.

Меладзе отметил, что он страдает из-за "надуманных разногласий" между странами, так как грузины до сих пор любят русских. Доказательство тому – многочисленные российские туристы, которые остаются довольны приемом, подчеркнул певец.

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

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