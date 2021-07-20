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Певица МакSим

Молимся и ждем: пиар-директор певицы МакSим раскрыла правду о ее здоровье

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (441)
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Представитель артистки развеяла многочисленные слухи и попросила фанатов не терять надежды на выздоровление кумира

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Пиар-директор певицы МакSим раскрыла правду о состоянии звезды на текущий момент – Маргарита Соколова развенчала многочисленные слухи СМИ.

Поклонники не перестают ожидать положительных изменений в состояния певицы, пребывающей в коме в течении месяца. Близкие и коллеги не хотят комментировать ситуацию, из-за чего в Сети появляется все больше слухов о здоровье Максимовой.

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Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Пиар-директор певицы Маргарита Соколова опровергла новости о том, что у звезды отказало легкое и появились сердечные проблемы, и рассказала о том, что знает на сегодня.

"Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут", – высказалась она в посте и отметила, что доктора делают все, что в их силах.

Агент артистки попросила не мучать ее вопросами и просто молиться, ждать новостей и не верить страшным слухам.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (441)
Теги:
МакSим

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