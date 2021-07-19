10:52 19 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Певица МакSим

Пострадали сердце и легкие: певице МакSим стало хуже

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (420)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/13/252356186.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210719/252356242/Postradali-serdtse-i-legkie-pevitse-MakSim-stalo-khuzhe.html

Неутешительные новости о состоянии 38-летней певицы попали в Сеть и взволновали всех фанатов, которые продолжают надеяться на выздоровление звезды

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Состояние здоровья певицы МакSим ухудшилось – проблемы с легкими повлияли на работу сердца артистки.

С середины июня все фанаты переживают за здоровье и жизнь исполнительницы хита "Знаешь ли ты". После введения в кому у мамы двух дочек развился сепсис, а поражение легких дошло до отметки в 80%. Певица дышит при помощи аппарата ЭКМО.

МакSим
photo: МакSим / FB
МакSим

Стали известны новые детали о состоянии МакSим. Одним из первых об этом написали создатели Telegram-канала Mash.

Со слов источников, Максимову отправили на рентген, после которого медики выявили новые проблемы в организме артистки – правое легкое перестает работать, а кисты и полости увеличились в размерах.

"Проблемы с легкими сказались и на сердце", – отметил канал и добавил, что есть подозрение на левожелудочковую недостаточность.

Пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова продолжает верить в чудо и призывает фанатов в Instagram молиться за здоровье своей подопечной.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (420)
Теги:
МакSим

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Журналисты сорвали выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео
Оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться