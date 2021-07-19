Пострадали сердце и легкие: певице МакSим стало хуже

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Состояние здоровья певицы МакSим ухудшилось – проблемы с легкими повлияли на работу сердца артистки.
С середины июня все фанаты переживают за здоровье и жизнь исполнительницы хита "Знаешь ли ты". После введения в кому у мамы двух дочек развился сепсис, а поражение легких дошло до отметки в 80%. Певица дышит при помощи аппарата ЭКМО.
Стали известны новые детали о состоянии МакSим. Одним из первых об этом написали создатели Telegram-канала Mash.
Со слов источников, Максимову отправили на рентген, после которого медики выявили новые проблемы в организме артистки – правое легкое перестает работать, а кисты и полости увеличились в размерах.
"Проблемы с легкими сказались и на сердце", – отметил канал и добавил, что есть подозрение на левожелудочковую недостаточность.
Пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова продолжает верить в чудо и призывает фанатов в Instagram молиться за здоровье своей подопечной.
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