Пострадали сердце и легкие: певице МакSим стало хуже

Неутешительные новости о состоянии 38-летней певицы попали в Сеть и взволновали всех фанатов, которые продолжают надеяться на выздоровление звезды

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Состояние здоровья певицы МакSим ухудшилось – проблемы с легкими повлияли на работу сердца артистки.

С середины июня все фанаты переживают за здоровье и жизнь исполнительницы хита "Знаешь ли ты". После введения в кому у мамы двух дочек развился сепсис, а поражение легких дошло до отметки в 80%. Певица дышит при помощи аппарата ЭКМО.

Стали известны новые детали о состоянии МакSим. Одним из первых об этом написали создатели Telegram-канала Mash.

Со слов источников, Максимову отправили на рентген, после которого медики выявили новые проблемы в организме артистки – правое легкое перестает работать, а кисты и полости увеличились в размерах.

"Проблемы с легкими сказались и на сердце", – отметил канал и добавил, что есть подозрение на левожелудочковую недостаточность.

Пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова продолжает верить в чудо и призывает фанатов в Instagram молиться за здоровье своей подопечной.

Читайте также: