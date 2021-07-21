Изменяла Гуфу: Айза сделала интимное признание и шокировала Сеть

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Звезда Instagram Айза Анохина сделала интимное признание и шокировала фанатов – дива призналась, что еще до развода изменяла своему экс-супругу музыканту Гуфу.
Еще в июне Анохина с радостным воодушевлением признавалась, что вернулась к Гуфу, но спустя пару дней опубликовала неожиданное откровение. Айза вспомнила грустный период в своей жизни и призналась, что была неверна музыканту.
"Я ему изменяла. Но я изменяла в самые печальные моменты нашей жизни, когда мы уже были на грани развода", – высказалась блогер в YouTube-шоу "Вопрос ребром".
Айза не стала зачитывать список своих мужчин и попыталась отшутиться тем, что может потерять друзей. Также Анохина заявила, что не была счастлива ни в одном из своих браков и так и не получила то, чего хотела.
Зато ведущая души не чает в своих сыновьях. Старший ребенок от Гуфа – Сэм, со слов Айзы, "офигевает от того, какая у него мама" и активно следит за ней в соцсетях.
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