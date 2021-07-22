14:20 22 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6437
  • 100 RUB4.1653
  • USD3.0950
Поиск

Рэпер Джиган поплавал с тиграми и "стал" живодером – видео

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (462)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/16/252389618.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210722/252389851/Reper-Dzhigan-poplaval-s-tigrami-i-stal-zhivoderom---video.html

Звезда российского хип-хопа Джиган просто от души поплавал с тиграми и детьми, за что был обвинен в живодерстве

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Популярный российский рэпер Джиган решил экзотически отдохнуть – исполнитель поплавал с двумя тигрятами в бассейне и был обвинен в живодерстве. Видео с "заплыва" с дикими животными он опубликовал в Instagram-сторис.

Судя по кадрам, звезда хип-хопа держит на руках тигрят и плавает с ними в бассейне, где находятся и его собственные дети. Из других кадров видно, что рядом отдыхает и его супруга Оксана Самойлова.

Но не всех умилило видео Джигана. К примеру, дочь певицы Валерии Анна Шульгина, более известная под псевдонимом SHENA, назвала поведение рэпера аморальным, а его посты обозвала "живодерством под милую музыку". 

Анна возмутилась звездной модой на диких животных дома.

"Я уверена, что наши звезды и Instagram-блогеры, большая часть из них даже не задумывается, что это такой бизнес. И они думают: "Ну, мы же сейчас не бьем этого котенка, тигренка или кого-нибудь, значит все хорошо". Они просто не знают, как это устроено", – сказала Шульгина.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (462)
Теги:
Джиган

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Я вам нравлюсь? Большое спасибо! - откровенное интервью Нани Брегвадзе
"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться