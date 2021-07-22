Рэпер Джиган поплавал с тиграми и "стал" живодером – видео

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Популярный российский рэпер Джиган решил экзотически отдохнуть – исполнитель поплавал с двумя тигрятами в бассейне и был обвинен в живодерстве. Видео с "заплыва" с дикими животными он опубликовал в Instagram-сторис.
Судя по кадрам, звезда хип-хопа держит на руках тигрят и плавает с ними в бассейне, где находятся и его собственные дети. Из других кадров видно, что рядом отдыхает и его супруга Оксана Самойлова.
Но не всех умилило видео Джигана. К примеру, дочь певицы Валерии Анна Шульгина, более известная под псевдонимом SHENA, назвала поведение рэпера аморальным, а его посты обозвала "живодерством под милую музыку".
Анна возмутилась звездной модой на диких животных дома.
"Я уверена, что наши звезды и Instagram-блогеры, большая часть из них даже не задумывается, что это такой бизнес. И они думают: "Ну, мы же сейчас не бьем этого котенка, тигренка или кого-нибудь, значит все хорошо". Они просто не знают, как это устроено", – сказала Шульгина.
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