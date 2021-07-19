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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев во время пресс-конференции

Юрий Куклачев назвал Моргенштерна "куском пустоты"

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (419)
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Sputnik Грузия
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Дрессировщик признался, что и его внуки, к сожалению, прекрасно знают, кто такой Моргенштерн и сидят в ТикТоке

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев заявил, что кумир молодежи рэпер Моргенштерн – это "кусок пустоты".

Недавно Куклачев отметил 50-летие свадьбы со своей женой. Он отметил, что его жизнь – это пример для подражания всем фанатам "Дома-2" и Моргенштерна.

Куклачев хотел отметить "золотую свадьбу" в тихом семейном кругу, но потом решил "подать пример молодежи".

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"После пропаганды "Дома-2" и других передач, которые разрушают нравственность и семейную жизнь, мы решили сказать младшему поколению: "Ребят, очень важно прожить вместе 50 лет в любви, в уважении и внимании к друг другу!" – считает Куклачев.

Дрессировщик признался, что его внуки, к сожалению, прекрасно знают, кто такой Моргенштерн, и сидят в ТикТоке. Также артист отметил, что пытается донести до своих внуков, что сегодняшний кумир молодежи Моргенштерн – это "кусок пустоты".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (419)
Теги:
Моргенштерн

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