Юрий Куклачев назвал Моргенштерна "куском пустоты"

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев заявил, что кумир молодежи рэпер Моргенштерн – это "кусок пустоты".
Недавно Куклачев отметил 50-летие свадьбы со своей женой. Он отметил, что его жизнь – это пример для подражания всем фанатам "Дома-2" и Моргенштерна.
Куклачев хотел отметить "золотую свадьбу" в тихом семейном кругу, но потом решил "подать пример молодежи".
"После пропаганды "Дома-2" и других передач, которые разрушают нравственность и семейную жизнь, мы решили сказать младшему поколению: "Ребят, очень важно прожить вместе 50 лет в любви, в уважении и внимании к друг другу!" – считает Куклачев.
Дрессировщик признался, что его внуки, к сожалению, прекрасно знают, кто такой Моргенштерн, и сидят в ТикТоке. Также артист отметил, что пытается донести до своих внуков, что сегодняшний кумир молодежи Моргенштерн – это "кусок пустоты".
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