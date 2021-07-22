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Повелители волн: Киркоров показал, как его дети катаются на серфе – видео

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (462)
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Коллеги по шоу-бизнесу и инстаподписчики по достоинству оценили новое умение наследников короля поп-сцены

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Певец Филипп Киркоров взволновал подписчиков – король поп-сцены показал, как его дети занимаются серфингом.

Киркоров не только популярный артист, но и отец замечательных детей. Маленькие Мартин и Алла-Виктория постоянно путешествуют с отцом и сопровождают его на торжествах. У каждого ребенка есть свои увлечения и таланты. Об этом звездный отец рассказал в Instagram.

Киркоров показал, как его дети катаются на серфе. Красочное видео понравилось всем поклонникам и коллегам звезды.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Можно смотреть бесконечно на три вещи: как горит огонь, течет вода и на моих детей, когда рассекают воду с огнем в глазах", – написал артист и добавил, что накануне Олимпийских игр ребята стараются поставить свой личный рекорд, а также спрогнозировал, что в будущем сможет поболеть за наследников на Олимпиаде.

"Молодцы ребята, круто", "Кайф", "Дети у Филиппа классные!", "Детки все в папу", "Повелители волн", "Бесстрашные, будущие чемпионы", – написали фанаты и звезды.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (462)
Теги:
Филипп Киркоров

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