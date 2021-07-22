Повелители волн: Киркоров показал, как его дети катаются на серфе – видео

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Певец Филипп Киркоров взволновал подписчиков – король поп-сцены показал, как его дети занимаются серфингом.
Киркоров не только популярный артист, но и отец замечательных детей. Маленькие Мартин и Алла-Виктория постоянно путешествуют с отцом и сопровождают его на торжествах. У каждого ребенка есть свои увлечения и таланты. Об этом звездный отец рассказал в Instagram.
Киркоров показал, как его дети катаются на серфе. Красочное видео понравилось всем поклонникам и коллегам звезды.
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"Можно смотреть бесконечно на три вещи: как горит огонь, течет вода и на моих детей, когда рассекают воду с огнем в глазах", – написал артист и добавил, что накануне Олимпийских игр ребята стараются поставить свой личный рекорд, а также спрогнозировал, что в будущем сможет поболеть за наследников на Олимпиаде.
"Молодцы ребята, круто", "Кайф", "Дети у Филиппа классные!", "Детки все в папу", "Повелители волн", "Бесстрашные, будущие чемпионы", – написали фанаты и звезды.
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