"Не жалко ли мне?": Пьеха о решении судьи Безбородова выгнать жену после избиения

Уже третий день не утихают страсти вокруг семьи Стаса Пьехи, сын которого стал жертвой инцидента на отдыхе

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Эстрадный российский исполнитель Стас Пьеха высказался о решении футбольного судьи Владислава Безбородова выгнать свою супругу из дома после инцидента с избиением семилетнего сына артиста.

Сам инцидент случился 20 июля. Сын Пьехи Петя, предположительно, проткнул карандашом надувной бассейн Безбородовых. Именно за это женщина разозлилась – схватила ребенка и бросила на землю. СМИ сообщили, что Безбородов решил выгнать жену из дома за такой поступок.

"Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов – особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать. Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный поселок и совершенно случайно пересеклись", – цитирует Пьеху портал "Газета.Ru".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Против женщины возбуждено уголовное дело.

Что касается состояния мальчика, то о нем подписчикам мама Пети, бывшая супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова, рассказала в сторис личного Instagram-аккаунта. "Как хорошо, что у детей другое восприятие жизни. Мои последние дни – война. Петины – бесконечное "мамочка, когда мы же будем дома?" и мечты о том, чтобы все поскорее наладилось. И о новой игрушке".

Мать надеется, что скоро случившееся "забудется как страшный сон". Она призналась, что читает мальчику сообщения со словами поддержки, которые ей присылают пользователи.

"Это помогает не опустить руки, потому что мы очень устали от больницы, обследований, разговоров в полиции со следователями... Благодаря вам (Наталия обращается к читателям ее микроблога – Прим. Ред.) действительно становится легче справляться с навалившимися трудностями", – пишет молодая женщина.

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