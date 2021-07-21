"Взяла ребенка за руку и..." - обвиняемая в избиении сына Пьехи озвучила свою версию

Пробуем разобраться, кто же все-таки виноват в инциденте с участием семилетнего сына известного певца

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Обвиняемая в инциденте с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи Пети Ирина Безбородова озвучила собственную версию случившегося, сообщает Пятый канал.

По информации СМИ, когда Безбородова увидела, что ее надувной бассейн оказался спущенным и перевернутым, она сначала постаралась его накачать, но сделать ей это не удалось. Уже из окна своего дома она заметила, что сын Пьехи подошел к нему и отрывает шланги. Мальчик признался, что воткнул в него карандаш.

photo : пресс-служба НТВ Стас Пьеха

Уже после с Ириной общался дядя Пети, который сказал, что сам заклеет бассейн, но та хотела получить деньги за испорченную вещь. Безбородовой отказали. Тогда, по словам женщины, она обратилась к администратору коттеджного поселка, чтобы уладить дело. По возвращении она увидела, что из ее дома, в котором оставался спать годовалый ребенок, выходит сын Пьехи.

Безбородова, пишет Пятый канал, испугалась, что мальчик мог нанести вред ее малышу. Она взяла ребенка за руку и повела к его маме. По дороге он якобы не смог устоять и упал. Из-за этого начался конфликт с его дядей. По словам Ирины, мужчина толкал ее, а она задела рукой бабушку Пети.

Недавно стало известно, что после случившегося сына Стаса Пьехи госпитализировали.

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