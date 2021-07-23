"Чудо в перьях": Настя Каменских стала блондинкой и удивила Сеть

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Украинская певица Настя Каменский удивила поклонников – жгучая брюнетка примерила крайне неожиданный образ.
34-летняя Каменских одна из самых сексуальных женщин эстрады. Жена музыканта Потапа регулярно делится новыми фото в Сети, но не так часто эксперементирует со своей внешностью. Вот почему любая возможность – счастье не только для певицы, но и для ее фан-клуба.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики в Instagram привыкли видеть Каменских в образе яркой брюнетки с длинными кудрями, но на новом кадре звезда перевоплотилась в яркую блондинку с каре и челкой. Дерзкий образ дополнило платье из кожи и перьев.
Подписчики не смогли пройти мимо такого лука и начали обсуждать изменения во внешности, а также наряд Насти.
"Тебе идет быть блонди", "Самое красивое воплощение фразы про чудо в перьях", "Шикарная птица", "Может насовсем в блондинку?", "Не похожа на себя, но хороша", – отметили в комментариях.
Читайте также:
-
Фигура – загляденье: летний образ Насти Каменских свел поклонников с ума
-
Скоро станет мамой? Настю Каменских заподозрили в беременности
-
Настя Каменских выбрала топ грузинского дизайнера
-
"Я вам нравлюсь?" - откровенное интервью Нани Брегвадзе