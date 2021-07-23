"Чудо в перьях": Настя Каменских стала блондинкой и удивила Сеть

Жена Потапа и известная артистка предстала перед фанатами в самом неожиданном виде и вызвала ажиотаж в Instagram

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Украинская певица Настя Каменский удивила поклонников – жгучая брюнетка примерила крайне неожиданный образ.

34-летняя Каменских одна из самых сексуальных женщин эстрады. Жена музыканта Потапа регулярно делится новыми фото в Сети, но не так часто эксперементирует со своей внешностью. Вот почему любая возможность – счастье не только для певицы, но и для ее фан-клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики в Instagram привыкли видеть Каменских в образе яркой брюнетки с длинными кудрями, но на новом кадре звезда перевоплотилась в яркую блондинку с каре и челкой. Дерзкий образ дополнило платье из кожи и перьев.

Подписчики не смогли пройти мимо такого лука и начали обсуждать изменения во внешности, а также наряд Насти.

"Тебе идет быть блонди", "Самое красивое воплощение фразы про чудо в перьях", "Шикарная птица", "Может насовсем в блондинку?", "Не похожа на себя, но хороша", – отметили в комментариях.

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