Скоро станет мамой? Настю Каменских заподозрили в беременности

ТБИЛИСИ, 22 июн - Sputnik. Украинскую певицу Настю Каменских заподозрили в беременности – поклонники уже готовы поздравлять звезду и ее мужа Потапа.
Каменких и Потап много лет просто дружили и пели в дуэте, но в 2019 году резко рассказали о своем романе и поженились. Свадьба прошла в шикарном ресторане под Киевом. С тех пор фанаты ждут сообщении о скором пополнении в звездной семье.
Недавно подписчики Каменских заметили изменения в фигуре певицы, после чего предположили, что Настя ждет малыша.
Поводом для обсуждений в сети стало новое видео в Instagram поп-звезды. На видео Настя танцует с юными тиктокерами в облегающих брюках и топике.
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"Ну что, с пополнением?", "Настя беременна?", "Посмотрите на ее живот, это точно", "Поправилась или беременна?", "Можно поздравить, думаю", – написали в Сети.
Артистка пока не спешит комментировать слухи, но и не отрицает их, создавая интригу вокруг личной жизни.
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