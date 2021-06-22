Скоро станет мамой? Настю Каменских заподозрили в беременности

Внимательные подписчики рассмотрели новую публикацию звезды и заметили явные изменения в ее фигуре

ТБИЛИСИ, 22 июн - Sputnik. Украинскую певицу Настю Каменских заподозрили в беременности – поклонники уже готовы поздравлять звезду и ее мужа Потапа.

Каменких и Потап много лет просто дружили и пели в дуэте, но в 2019 году резко рассказали о своем романе и поженились. Свадьба прошла в шикарном ресторане под Киевом. С тех пор фанаты ждут сообщении о скором пополнении в звездной семье.

© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov Дуэт Потап и Настя Каменских

Недавно подписчики Каменских заметили изменения в фигуре певицы, после чего предположили, что Настя ждет малыша.

Поводом для обсуждений в сети стало новое видео в Instagram поп-звезды. На видео Настя танцует с юными тиктокерами в облегающих брюках и топике.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Ну что, с пополнением?", "Настя беременна?", "Посмотрите на ее живот, это точно", "Поправилась или беременна?", "Можно поздравить, думаю", – написали в Сети.

Артистка пока не спешит комментировать слухи, но и не отрицает их, создавая интригу вокруг личной жизни.

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