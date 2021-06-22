16:17 22 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7658
  • 100 RUB4.3321
  • USD3.1653
Поиск
Участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку.

Скоро станет мамой? Настю Каменских заподозрили в беременности

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (197)
67 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/16/252094567.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210622/252094569/Skoro-stanet-mamoy-Nastyu-Kamenskikh-zapodozrili-v-beremennosti.html

Внимательные подписчики рассмотрели новую публикацию звезды и заметили явные изменения в ее фигуре

ТБИЛИСИ, 22 июн - Sputnik. Украинскую певицу Настю Каменских заподозрили в беременности – поклонники уже готовы поздравлять звезду и ее мужа Потапа.

Каменких и Потап много лет просто дружили и пели в дуэте, но в 2019 году резко рассказали о своем романе и поженились. Свадьба прошла в шикарном ресторане под Киевом. С тех пор фанаты ждут сообщении о скором пополнении в звездной семье.

Дуэт Потап и Настя Каменских
© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov
Дуэт Потап и Настя Каменских

Недавно подписчики Каменских заметили изменения в фигуре певицы, после чего предположили, что Настя ждет малыша.

Поводом для обсуждений в сети стало новое видео в Instagram поп-звезды. На видео Настя танцует с юными тиктокерами в облегающих брюках и топике.

"Ну что, с пополнением?", "Настя беременна?", "Посмотрите на ее живот, это точно", "Поправилась или беременна?", "Можно поздравить, думаю", – написали в Сети.

Артистка пока не спешит комментировать слухи, но и не отрицает их, создавая интригу вокруг личной жизни.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (197)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться