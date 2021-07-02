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Фигура – загляденье: летний образ Насти Каменских свел поклонников с ума

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (276)
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Sputnik Грузия
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Подписчики не перестают комментировать новый снимок в Instagram жены Потапа и делать комплименты ее внешнему виду

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников – звезда поделилась снимком в "горячем" летнем образе, продемонстрировав свою фигуру и загар.

34-летняя Каменских не поехала отдыхать на Мальдивы и осталась загорать в родном Киеве. Певица насладилась теплой погодой на местной базе отдыха с открытым бассейном. Настя примерила откровенное бикини лимонного оттенка и позагорала в воде.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Эффектный образ Каменских свел с ума всех подписчиков: в Сети восхитились фигурой и внешностью певицы. На летней фотографии звезда сидит в бассейне вместе со своей собакой Мими и мысленно готовится к предстоящему концерту.

Поклонники сразу же отреагировали на пост звезды и прокомментировали фотографию. "Горячая девочка", "Фигура – загляденье", "Аппетитная", "Смотрю на вас и завидую", "Потапу повезло с такой богиней", "Настя – красотка как всегда", – написали фанаты.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (276)
Теги:
Потап, Настя Каменских

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