Фигура – загляденье: летний образ Насти Каменских свел поклонников с ума

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников – звезда поделилась снимком в "горячем" летнем образе, продемонстрировав свою фигуру и загар.
34-летняя Каменских не поехала отдыхать на Мальдивы и осталась загорать в родном Киеве. Певица насладилась теплой погодой на местной базе отдыха с открытым бассейном. Настя примерила откровенное бикини лимонного оттенка и позагорала в воде.
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Эффектный образ Каменских свел с ума всех подписчиков: в Сети восхитились фигурой и внешностью певицы. На летней фотографии звезда сидит в бассейне вместе со своей собакой Мими и мысленно готовится к предстоящему концерту.
Поклонники сразу же отреагировали на пост звезды и прокомментировали фотографию. "Горячая девочка", "Фигура – загляденье", "Аппетитная", "Смотрю на вас и завидую", "Потапу повезло с такой богиней", "Настя – красотка как всегда", – написали фанаты.
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